Diken

Yaramazlara biraz batar!

Bengi Başer: Bu sağlık problemleriniz varsa oruç tutmayın

Beslenme alışkanlıklarının büyük ölçüde değişim gösterdiği Ramazan ayında, kimlerin oruç tutup tutamayacağı konusundaki sorgular da artmaktadır. Oruç tutmanın faydalı bir beslenme şekli olduğu çeşitli bilimsel çalışmalarla ortaya konmuş olsa da, aşağıdaki riskli gruplara önerilmemektedir.

  • Diyabet (Şeker) hastalığı olanlar,
  • Düzenli hipoglisemik atak geçirenler,
  • Tansiyon ve kalp hastaları,
  • Vücut direnci düşük ve aşırı zayıf kişiler,
  • Böbrek yetmezliği olan bireyler,
  • Hamileler,
  • Yeni ameliyat geçirenler,
  • Kemoterapi tedavisi görenler,
  • Düzenli ilaç kullananlar,

Yukarıda yer alan risk gruplarının içindeki kişiler oruç tutmak istediğinde, mutlaka doktor kontrolünde bu süreci yönetmelidir. Şeker hastalığı olan kişiler, hem kan şekeri düşüklüğü hem de susuzluk riskiyle karşı karşıya kalacaklarından oruç tutmaları önerilmez. Ayrıca diyabet hastalarının düzenli kullandıkları ilaçlar da oruç tutmalarını engelleyebilir.


Bengi Başer’in yazısı

SON HABERLER

Moskova’da terör: Ölü sayısı 93’e yükseldi

Rusya’nın başkenti Moskova’daki bir alışveriş ve eğlence merkezinde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda ölenlerin sayısı 93’e yükseldi. Saldırıyı IŞİD terör örgütü üstlendi.