Benetton'un 'çarpıcı' fotoğrafçısı Oliviero Toscani öldü



‘Çarpıcı’ kareleriyle bilinen Benetton fotoğrafçısı Oliviero Toscani, 82 yaşında öldü.

Fotoğraf: Oliviero Toscani / Instagram

Markanın eski sanat yönetmeni, geçen yıl vücudun hayati organlarını ve sinirlerini etkileyen nadir bir tedavi edilemez rahatsızlık miloidoza yakalandığını açıklamıştı.

Toscani, cuma günü Toskana’daki evinin yakınındaki Cecina’da hastaneye kaldırıldı. Eşi Kirsti, dün Instagram’da yaptığı paylaşımda, “Sevgili Oliviero’nun 13 Ocak 2025’te yeni yolculuğuna başladığını büyük bir üzüntüyle duyuruyoruz” dedi.

Benetton, ölüm haberi üzerine fotoğrafçının 1989’da marka için çektiği bir fotoğrafı yayınladı ve şu notu düştü: “Bazı şeyleri açıklamaya kelimeler yetmiyor. Bunu bize siz öğrettiniz. Elveda Oliviero. Hayal kurmaya devam et.“

Fotoğraf: Benetton

Reklam mı sanat mı?

28 Şubat 1942’de Milano’da doğan Toscani, tanınmış bir Corriere fotoğrafçısının oğluydu ve Zürih’te sanat okuluna gitti.

Kariyeri boyunca Vogue ve GQ gibi önde gelen moda dergilerinde çalıştı ve model Monica Bellucci’nin kariyerinin başlamasına yardım etti.

Andy Warhol, John Lennon ve Federico Fellini gibi kültür ikonlarını fotoğrafladı.

Benetton’da 18 yıl yöneticilik yaptığı dönemde dünya çapında ün kazandı.

Her ırktan modeli kullanması markanın ayırt edici özelliği haline geldi ve ‘United Colours of Benetton’ logosunu popülerleştirdi.

Ancak kışkırtıcı fotoğrafları tartışmaları körükledi.

Bosna’da şehit düşen bir askerin kanlı giysilerinin görüntüleri, Benetton’un dünya çapındaki reklam panolarında yer aldı.

David Kirby adında AIDS hastası bir adamın fotoğrafını grafiksel bir şekilde kullanması da markanın boykot edilmesine yol açtı.

Siyah, beyaz ve sarı etiketli üç özdeş insan kalbi, modadaki ırkçılığa işaret ederken, bir rahiple rahibenin öpüştüğü bir diğer reklamı da sonunda yasaklandı.

Fotoğraf: Oliviero Toscani / Instagram

Fotoğrafçı, son kampanyasında ölüm cezasına çarptırılmış mahkumların fotoğraflarının ve ‘İdamlık’ ifadesinin yer aldığı kampanya nedeniyle çıkan anlaşmazlıklar nedeniyle 2000’de markayla yollarını ayırmıştı.

Toscani, kampanyanın çok ileri gidip gitmediğine ilişkin tartışmalar üzerine Reuters’a verdiği söyleşide şöyle demişti: “Giyim ürünlerini toplumsal sorunları gündeme getirmek için kullanıyorum. Geleneksel reklamcılık, belirli bir ürünü satın alırsanız güzel, cinsel açıdan güçlü ve başarılı olacağınızı söyler. Bunların hiçbiri gerçekte var olmaz.“

Toscani’nin 2007’de bir moda markasının anoreksiya karşıtı kampanyası için çektiği Fransız model Isabelle Caro’nun fotoğrafı manşetlere çıktı.

Yeme bozukluğu yüzünden harap olmuş zayıf yüzü ve zayıf vücudu, Milano Moda Haftası boyunca reklam panolarında ve gazetelerde yer aldı. Kampanya, podyumda aşırı zayıf modellerin kullanılmasıyla ilgili endişelerin artmasıyla aynı zamana denk geldi.

Moda evi Nolita için çekilen fotoğraf, İtalya dahil birçok ülkede yasaklandı ancak viral olduktan sonra internette hararetli tartışmalara yol açtı.

Toscani, 2017’de yeniden Benetton’da çalışmaya başladı ancak üç yıl sonra, 43 kişinin ölümüne yol açan Morandi Köprüsü felaketinin önemini küçümsemesi nedeniyle grup kendisiyle ilişkisini kesti.