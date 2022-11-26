Ben Böhmer yeni albümü için yola çıkıyor: 3 Aralık’ta İstanbul’da

Yeni albüm turnesi için hazırlanan Ben Böhmer, 3 Aralık 2022’de İstanbul’da Volkswagen Arena’da sahneye çıkacak.

Ben Böhmer

Eylül 2021’de çıkardığı ‘Begin Again’ albüm turu kapsamında müziğinin sınırsızlığını kanıtlayan Ben Böhmer, yakında çıkacak olan yeni albümünün tanıtım turu için yola çıkıyor.

Tanıtım turu kapsamında gerçekleştireceği konserinde doğaçlama bir şov sergileyecek olan Ben Böhmer, kendine özgü sahne prodüksiyonu ve oluşturduğu görsel atmosferle ‘Begin Again’ albümünün hitlerini, ‘Breathing’ gibi kült eserlerini, Monolink’in ‘Father Ocean’ remiksini ve henüz tamamladığı yeni parçalarını 3 Aralık 2022’de Volkswagen Arena’da sevenleriyle buluşturacak.

Ben Böhmer’in konser biletleri internet üzerinden satışta.