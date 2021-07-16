‘Ben başkasını seviyorum’ diye polisi aradı, bir saat kala düğünü iptal ettirdi

Hindistan’ın Nagpur kentinde yaşayan bir gelin adayı, törene bir saat kala polisi aradı, evleneceği adamı sevmediğini söyledi ve düğünü iptal etti.

Fotoğraf: ndtv (temsili)

Yerel basında çıkan haberlere göre, salı günü, saat 12:00’de düzenlenmesi planlanan düğünden bir saat önce polis merkezini arayan genç kadın, “Ben başkasını seviyorum beni evlendirecekleri kişiyi sevmiyorum. Evlenmek istemiyorum. Bana yardım edin” dedi.

Bunu duyan damadın ailesi çok sinirlendi. İki aile arasında kavga çıktı. O sırada düğünün yapılacağı yere giden polis her iki ailenin fertlerini de karakola götürdü. Polis adına açıklama yapan Pramod Makeşvar, tarafların sakin olmaları ve olayı daha fazla büyütmemeleri konusunda uyarıldığını, düğünün iptal olduğunu söyledi.

Makeşvar, gelin adayının, polis merkezinde, “Bir hafta önce anneme bana uygun gördükleri kişiyle evlenmek istemediğiimi söyledim” dediğini de açıkladı.