Belözoğlu’nun derdi mesaj sesi: Gazeteciye basın toplantısında bağırdı

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Hatayspor’la 3-3 sona eren maçın ardından yaptığı basın toplantısında bir gazeteciye telefonuna gelen mesaj sesleri nedeniyle bağırdı.

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Hatayspor, Spor Toto Süper Lig’in 13’üncü haftasında Başakşehir ile karşı karşıya geldi. Yeni Hatay Stadyumu’nda oynanan mücadele 3-3 sona erdi.

Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Toplantı esnasında mesaj sesi geldiğini gerekçe göstererek duruma tepki gösteren Belözoğlu, “Telefon hala çalıyor” dedi. Ön taraftaki gazetecinin “Niye bu kadar abartıyorsunuz?” sözüne sinirlenen Belözoğlu “Bir şey abarttığımız yok kardeşim” karşılığını verdi. Daha sonra o anları kaydeden gazeteciye “Beni niye çekiyorsun sen?” dedi. Gazetecinin “Ben görevimi yapıyorum” yanıtı üzerine Belözoğlu, “O zaman telefonunu kapatacaksın” diyerek bağırdı.