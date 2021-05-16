Diken

Yaramazlara biraz batar!

Belirsizliğin beslediği totalitarizm

SELİM BAŞARIR

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Evrensel demokratik hak ve özgürlüklerin kısıtlı olduğu, yetkilerin ve yönetimin bir zümrenin elinde toplandığı yönetim şekline ‘totaliter yönetim’ denir. Totalitarizmin, otoriter yönetimden farkı, toplumsal yaşantının her alanına karışma ve bunları kontrol girişimlerini yoğun kullanmasıdır.

Bir zümrenin, toplumun geri kalan büyük bölümü üzerinde hakimiyet kurması ve bu hakimiyeti devam ettirebilmesi için bazı yöntemlere başvurması gerekir.

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Bu yöntemler, fiziki, idari, hukuki, sosyolojik ve psikolojik uygulamalar şeklinde olur.

En pratik ve ekonomik yöntemlerden birisi, asırlardır bilinen propaganda teknikleri ile toplumun psikolojik olarak yönlendirilmesidir.

Propagandanın temel aracı iletişimdir. Toplumda, yöneticilerin arzu ettiği duygu, düşünce, inanç, tavır ve tepkilerin oluşması için değişik iletişim kanalları ile o topluma sürekli olarak amaca uygun haberler aktarılır. 

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Propaganda, ancak sürekli olursa etkilidir. Aynı mesajın, değişik şekillerde ve sürekli olarak topluma aktarılması gerekir. 

Doğrudan değil de dolaylı olarak aktarılması tercih edilen (filmler, diziler, yarışmalar, kurgulanmış olaylar vb. aracılığı ile) mesajlarda ise, oluşması arzu edilen duygu ve düşünce bireylerin kısmen bilinçdışı kaydında kalır ve kişi bunun kendi ürettiği bir düşünce ya da duygu olduğu kanaatine varır.

Belirsizlik duygu ve düşüncesinin, toplumu ilgilendiren değişik konularda kasten yayılmasının sağlanması da etkili bir propaganda, hatta psikolojik harp yöntemidir.

Çünkü, bir toplum, günlük yaşamına ve geleceğine dair temel ve önem verdiği konularda sürekli olarak haber ve bilgi eksikliğine, yanlışlığına ya da hiçbir haber olmayışına maruz kalması sağlandığında, kendiliğinden regrese olacaktır. Yani en temel ihtiyaçlarını karşılayıp, yaşamını ve yaşantısını koruma zorunluluğu hisseder bir duruma gerileyecek ve doğal evrensel haklarını sorgulayamaz, arayamaz, itiraz bile edemez hale düşecektir.

İnternet ve sosyal medyanın, yalan, yanlış, eksik bilgilerin kasıtlı yayımı ve bilgi yokluğu da yaratabilme potansiyeli nedeniyle, otoriterlik yanlısı kesimlere tehlikeli avantajlar sağlama imkanı sürekli artmaktadır…

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