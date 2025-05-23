Belediyelerin öğrenci yurdu açma yetkisini kaldıran teklif komisyondan geçti

Belediyelerin öğrenci yurdu açma ve çalıştırma yetkisinin kaldırılmasını da içeren kanun teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

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14 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan belediyeler için düzenleme sinyali vermişti.

AKP vekillerin Meclis’e sunduğu teklifte ‘Özel Barınma Hizmeti Veren Kurumlar ve Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de değişiklik istenmişti.

AA’nın aktardığına göre ‘Büyükşehir Belediyesi Kanunu’, ‘Belediye Kanunu’ ve ‘İl Özel İdaresi Kanunu’nda belirtilen izin veya ruhsatlara ilişkin hükümler, öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumları kapsamayacak.

Öğrencilere özel barınma hizmeti veren kurumlara, kurum açma izniyle, işyeri açma ve çalışma ruhsatı, ortaokul ve ortaöğrenim düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından verilecek. Yükseköğretim düzeyindeyse yetki Gençlik ve Spor Bakanlığı’nda olacak.

Komisyonda kabul edilen kanun teklifiyle bakanlıklar bu yetkilerini valiliklere devredebilecek.