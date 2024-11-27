Belediyeden alınıp bakanlığa bağlanmıştı: Meryem Ana Evi otoparkı ücretlerine zam

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi’nden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlanan Meryem Ana Evi otopark ücretlerine zam yapıldı.

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Anka‘nın aktardığına göre bakanlığa bağlı Milli Parklar Müdürlüğü, otopark otobüs geçiş ücretlerine yüzde 120 zam yaptı. Yapılan zamla belediye işletmesindeyken 500 lira olan otobüs otopark ücreti bin 200 lira oldu.

Duruma tepki gösteren ilçedeki vatandaşların başlattığı nöbeteyse sabah baskın yapıldı.

Alanı tahliye etmeyeceklerini söyleyen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel ve beraberindekiler zorla araçlara konarak bölgeden uzaklaştırıldı.

Meryem Ana Evi’ne giden yolsa kolluk kuvvetleri tarafından kapatıldı. Alana, belediye personeli, Efes Selçuk halkı ve basının girişi engellendi. Yasağa hiçbir gerekçe gösterilmedi.

Alana, sadece turistler girebiliyor.