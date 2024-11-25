Efes Selçuk'ta nöbet: 'Meryem Ana bizimdir'

İzmir’de Efes Selçuk Belediyesi işletmesindeki Meryem Ana Evi otopark gelirinin belediyeden alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredilmesine karşı başlayan nöbet devam ediyor.

Fotoğraf: @laldenizlicesme / X

ANKA’nın haberine göre devir için verilen süre dün dolmuştu. Belediyeye ait araçlar otopark girişini kapattı.

Nöbet alanından seslenen Efes Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, ‘ruhsat’ zorunluluğunu vurgulayarak şöyle konuştu:

“Madem planı yok ve Selçuk Belediyesi işletemiyor. Hiç kimse işletemeyecek gibi bir durum söz konusu. Aslında kendi silahlarını kendilerini doğrultmuş durumdalar.”

Sengel, ANKA’ya şunları söyledi:

“Dünden beri nöbetimiz başladı. Efes Selçuk Meryem Ana Evi giriş bedeli ve aynı zamanda otoparkının da elimizden alınması gibi bir durum söz konusu.

Dün itibarıyla bütün çalışma arkadaşlarımızla, bütün sivil toplum örgütleriyle bütün sivil inisiyatifle birlikte Meryem Ana Evi’nin önünde nöbetimizi başlattık. Bugün itibarıyla ikinci günündeyiz.

Genel itibarıyla bize yapmış oldukları görüşmelerin sonucunda, pazartesi itibarıyla bakanlık tarafından çekilmeye başlatılacağı söylenmişti. Bugün buradayız. Bekliyoruz.

Bütün çalışma arkadaşlarımız ve Selçuk halkıyla her türlü direnişimizi göstermek üzere burada kalmaya da devam edeceğiz.”

Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin konuya ilişkin X’te yaptığı açıklama şöyle:

“Meryem Ana Evi, Efes Selçuk’un yalnızca tarihi zenginliği değil, aynı zamanda kentin ekonomik ve kültürel kimliğinin ayrılmaz bir parçasıdır.

Meryem Ana Evi’nin yalnızca otoparkından elde edilen gelirler, Efes Selçuk Belediyesi bütçesinin yüzde 60’ını oluşturuyor. Bu da Selçuk’un sürdürülebilir geleceği ve halkımızın refahı açısından hayati bir önem taşıyor.

Bu kıymetli değerin korunması için Selçuk Belediye Başkanımız Filiz Ceritoğlu Sengel’in başlattığı direnişini, belediye emekçilerimizin özverili çabalarını ve Efes Selçuk halkının haklı mücadelesini destekliyorum.”