Belediye çark etti: Red Light’taki genelevler sabaha kadar açık kalabilecek

Hollanda’nın Amsterdam belediyesi, Red Light District’teki (Kırmızı Fener Mahallesi) genelevlerin daha erken saatte kapanması kararından vazgeçti.

Fotoğraf: traveltheworldfans.com

Belediye, çok sayıda günübirlik turistin yarattığı gürültü ve karmaşayı önlemek amacıyla 1 Nisan 2023’te bir dizi kararı uygulamaya sokmuştu. Buna göre Red Light District’teki genelevlere en geç sabah 3’te kapanma zorunluluğu getirilmişti. Ayrıca, yiyecek içecek sektörünün kapanış saati de sabah 4’ten sabah 2’ye çekilmişti.

Seks işçileri ve esnaf bu karara tepki göstermişti. Hatta konu yargıya taşınmış ancak mahkeme belediyeyi haklı bulmuştu.

Kapanma saatinin geriye çekilmesi seks işçilerinin güvenlik sorunlarını artırdı. Erken kapanma saatleri seks işçilerinin müşterileriyle sokakta ve çeşitli binalarda buluşmaya itti. Bu da güvensiz bir ortama yol açıyor. Ayrıca seks işçilerinin ve esnafın geliri düştü.

BBC Türkçe’den Yusuf Özkan’ın haberine göre belediye kararından vazgeçti.

Bu hafta sonundan itibaren Red Light District’deki genelevler yeniden sabah 6’ya kadar açık.

Bunun haricinde belediye, Red Light yerine kentin güneyinde yeni bir ‘erotik merkez’ kurmak istiyor ancak yeri henüz belli değil. Ayrıca yeni yerin kurulmasının yedi yılı bulacağı belirtiliyor. Bu nedenle belediye Red Light District’deki seks işçilerinin fazla bir seçeneği bulunmadığı gerekçesiyle saat sınırlamasını geri çekti.