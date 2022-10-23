Belediye başkanı maaş artışını reddetti: Bu ekonomik koşullarda kabul edemem

Britanya’da bir belediye başkanı, hayat pahalılığını gerekçe göstererek kendisine teklif edilen maaş artışını kabul etmedi.

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Muhafazakar Partili West Midlands Belediye Başkanı Andy Street’e yılda 16 bin sterlinlik (336 bin 358 lira) bir artış teklif edildi. Seçilip göreve başladığı 2017’den beri yılda 79 bin sterlin kazanan Street artışı reddetti.

BBC’ye konuşan Street, ‘bu ekonomik koşullarda artış kabul etmesinin yanlış olacağını’ söyledi.

Enflasyonun geçen ay 40 yılın en yüksek seviyesine, yüzde 10,1’e ulaştığı ülkedeki duruma değinen Street şu ifadeleri kullandı: ”Bu kadar çok kişinin kendi maddi yükümlülüklerini, ödemelerini yerine getirmekte zorlandığı bu günlerde böyle azımsanmayacak bir artışı kabul edemem.”

Haziranda Liverpool City bölgesinin belediye başkanı Steve Rotheram, maaş artışının 3 bin sterlinini bir derneğe bağışlamıştı.

Cuma günü açıklanan verilere göre ülkede 8 milyona yakın kişi faturalarını ödemekte zorlanıyor.

Muhalefet, 45 gün koltuğunda oturduktan sonra başbakanlıktan istifa eden Liz Truss’un da kendisine tanınan yıllık 115 bin sterlini almamasını istiyor.