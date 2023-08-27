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Yaramazlara biraz batar!

Belçika’yı yenen Filenin Sultanları, Avrupa Şampiyonası’nda çeyrek finale yükseldi

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2023 CEV Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Belçika’yı 3-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Fotoğraf: AA

Organizasyonda Almanya’da C Grubu’nda oynadığı beş karşılaşmayı da kazanarak adını son 16 turuna yazdıran Filenin Sultanları, A Grubu’nu dördüncü sırada tamamlayan ev sahibi Belçika’yı da 3-1 yenmeyi başardı ve böylece turnuvada milliler altıda altı yaptı.


Filenin Sultanları, çeyrek finalde Polonya-Almanya maçının galibiyle mücadele edecek.

Organizasyonda çeyrek final karşılaşmaları, İtalya’nın Floransa şehri ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de oynanacak.

Brüksel, 1 Eylül Cuma günü oynanacak yarı final ve 3 Eylül Pazar düzenlenecek final karşılaşmalarında da ev sahibi olacak.

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