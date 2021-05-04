Belçika-Fransa sınırı değişti, ortalık karışmadı

Belçikalı çiftçinin Fransa sınırını istemeden değiştirmesi sınırın her iki tarafında da gülümsemeyle karşılandı.

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BBC’nin aktardığına göre tarih meraklısı bir kişi ormanda yürürken, iki ülke arasındaki sınırı işaretleyen taşın 2.29 m ilerlediğini fark etti. Belçikalı bir çiftçinin traktörünü engellediği için söz konusu taşı Fransız topraklarına taşıdığı ortaya çıktı.

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Belçika-Fransa sınırını belirleyen taş (Fotoğraf: David Lavaux)

Fransız televizyon kanalı TF1’e konuşan Belçika’nın Erquelinnes köyünün belediye başkanı David Lavaux, “(Çiftçi) Belçika’yı büyüttü ve Fransa’yı küçülttü, bu iyi bir fikir değil” dedi.

Belçikalı belediye başkanı gülerek, “Şehrim daha da büyüdüğü için mutlu oldum ama Bousignies-sur-Roc belediye başkanı aynı fikirde değil” diye ekledi.

Komşu Fransız köyünün belediye başkanı Aurélie Welonek, yerel gazete La Voix du Nord’a, “Yeni bir sınır savaşından kaçınmalıyız” dedi.

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Yerel Belçikalı yetkililer, çiftçiyle temasa geçerek taşı orijinal konumuna geri getirmesini istemeyi planlıyor. Eğer bu gerçekleşmezse, durum, 1930’dan beri toplanmamış Fransa-Belçika sınır komisyonunu çağırmak zorunda kalacak Belçika Dışişleri Bakanlığı’na gidebilir.

Lavaux, “İyi niyet gösterirse bir sorunu olmaz, dostane bir şekilde bu sorunu çözeriz” dedi.