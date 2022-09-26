Belçika adalet bakanını kaçırma planı: Dört kişi tutuklandı

Belçika adalet bakanını kaçırma planı yaptıkları belirtilen dört kişi Hollanda’da tutuklandı.

Fotoğraf: Brusseltimes

Cuma günü üç kişi tutukladığını duyuran Hollanda savcılığı, dün de 21 yaşındaki dördüncü bir Hollanda vatandaşının tutuklandığını açıkladı.

Geçen hafta Belçika Adalet Bakanı Vincent Van Quickenborne’un ofisinin önünde içi silah dolu bir otomobil bulundu. Aracın plakasından Hollanda’da kayıtlı olduğu anlaşıldı ve Hollandalı yetkililere durum bildirildi.

Adalet bakanının ‘ciddi tehdit altında’ olduğu gerekçesiyle güvenlik önlemleri artırıldı. Resmi makamlar söz konusu ‘tehdit’le ilgili ayrıntı paylaşılmadı. Ancak ülke basını Quickenborne’un uyuşturucu kaçakçılarının hedefinde olduğunu ve kaçırma planı yapıldığını yazdı.

Quickenborne Facebook hesabından, korumalarının artırıldığını ve önümüzdeki günlerde katılmayı planladığı etkinliklere katılmayacağını açıkladı. Organize suçla mücadeleye kararlı bir şekilde devam edeceklerini belirterek, ”Bu işlere karışan insanlar ulaşmak istedikleri hedefin aksine hizmet ettiklerini bilsinler” ifadelerini kullandı.

Belçika Başbakanı Alexander De Croo, Quickenborne’a yönelik tehditlerin kabul edilemez olduğunu söyleyerek kimsenin onları yıldıramayacağını vurguladı.

Belçika polisi, Hollanda’daki dört tutuklunun kendilerine iade edilmesi için çalışma başlattı.