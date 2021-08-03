Belaruslu muhalif, Ukrayna’da ölü bulundu

Ukrayna’da sürgünde olan Belaruslu aktivist Vitaliy Şişov, evinin yakınlarında ölü bulundu. Önceki gün koşuya çıktıktan sonra eve dönmeyen Şişov, parkta yapılan aramanın ardından asılmış halde bulundu. Polis olayla ilgili cinayet soruşturması açtı.

Vitaliy Şişov. Fotoğraf: Instagram/Vitaliy Şişov

26 yaşındaki Şişov, hükümetin baskıları sonrası Belarus’tan ayrılanlara yardım eden bir gruba liderlik ediyordu. Kendisi de geçen sene Belarus’taki devlet başkanlığı seçimleri sonrası ülkeyi terk etmek zorunda kalmıştı. Ülkede Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko’nun seçimleri yüzde 80’le kazandığı açıklanınca sokaklar karışmıştı.

Ukrayna, Polonya ve Litvanya gibi ülkeler son yıllarda sayısı artan Belaruslu siyasi sığınmacıların başlıca kaçış yerleri.

İnsan hakları kuruluşu Wjasna, Şişov’un yakınlarına dayandırarak yaptığı açıklamada, Belaruslu aktivistin spor yaparken yabancı şahıslar tarafından izlendiğini aktardı.

Dün de Polonya, Tokyo Olimpiyat Oyunları’na katılan ancak ülkesine geri dönmek istemeyen Belaruslu kadın atlet Krystsina Tsimanouskaya’ya vize vermişti. 24 yaşındaki Belaruslu atlet, antrenörlerini eleştirdiği için zorla ülkesine gönderilmek istendiğini söylemişti.