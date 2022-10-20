Bekçinin vurduğu 19 yaşındaki boksör öldü

Konya’da ‘asayiş uygulamasından kaçtığı’ gerekçesiyle bekçinin silahla yaraladığı 19 yaşındaki boksör Hasan Tekin tedavi gördüğü hastanede öldü.

DHA’nın haberine göre 3 Eylül’de Meram ilçesinde mahalle bekçileri, şüphe üzerine bir otomobile ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü Yusuf B. (18), otomobiliyle bekçilerden E.T.’ye çarptı. Yere düşen E.T. de silahıyla, yoluna devam eden otomobile ateş etti. Mermi, otomobildeki boksör Hasan Tekin’in başına isabet etti. Hastanede yoğun bakım servisinde 47 gündür tedavi gören Tekin bugün öldü.

Olayın ardından gözaltına alınan bekçi E.T., tutuklanırken, sürücüsü Yusuf B.’ye ise ‘ehliyetsiz ve alkollü araç kullanmak’, ‘dur ihtarına uymamak’ suçlarından toplam 5 bin 924 lira ceza kesildi, otomobil trafikten men edildi.