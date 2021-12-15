Bekarlar çöpçatanlık uygulamalarından yıldı: 10 kişiden sekizi hayal kırıklığı yaşıyor

Çöpçatanlık uygulamalarını kullanan bekarların çoğu, başarısız buluşmalar ve uyumsuz niyetler nedeniyle tükenmiş durumda.

Fotoğraf: Badoo

Flört uygulamsı Badoo’nun anketine göre sürekli uyumsuz olduğu kişilerle çıktığı randevular nedeniyle kullancıların yüzde 78’i stres ve hayal kırıklığı yaşıyor.

1000 kişinin katıldığı anket bekar bir insanın yılda ortalama altı başarısız buluşmaya gittiğini ve kötü geçen randevularda ortalama 285 sterlin (5 bin 500 lira) harcadığını ortaya koydu.

Katılımcıların yüzde 31’i karşısındaki insan ne düşünür endişesiyle niyetlerini ve ilişkide aradıkları şeyi ifade etmekte zorlanıyor. Yüzde 82’si ilişkiye faydalı olacağından niyetleriyle ilgili daha dürüst ve açık olabilmeyi diliyor.

Anket ayrıca insanların kullanıcıların cinsiyeti üzerinden varsayımlarda bulunduğunu da ortaya koydu

Kadınların yüzde 43’ü durulmak istediklerinin varsayıldığını düşünürken, erkeklerin yüzde 49’u sadece takılmak istediklerinin varsayıldığını hissediyor.