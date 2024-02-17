‘Bekara ev yok’ diyen ev sahibine para cezası

Ankara’da bekara ev kiralamak istemeyen ev sahibine ‘ayrımcılık yasağını’ ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verildi.

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Ankara’da yaşayan B.C.H, bir internet sitesinde gördüğü kiralık ev ilanı için emlakçıyla iletişime geçti ve ön koşullarda anlaştı. Ama daha sonra ev sahibinin bekara evini kiralamak istemediği yanıtını aldı.

B.C.H ayrımcılık yapıldığı iddiasıyla Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’na (TİHEK) başvurdu. Emlakçıyla yaptığı görüşmenin ekran görüntüsünü de delil olarak sundu.

Kurum, “‘Bekar olmasın’ dedi, konuşuyoruz ev sahibi ile” mesajını gördükten sonra emlakçının yazılı görüşünü talep etti.

Emlakçı, sadece ev sahibi ve kiracı adayını bir araya getirdiklerini, bunun dışında ev sahibi adına herhangi bir karar veremeyeceğini belirterek, bu konuda herhangi bir sorumluluğunun olmadığını savundu.

Ev sahibi A.A.Ş. de evin kiralanması için emlakçıyla herhangi bir sözleşme imzalamadığını iddia etti.

İncelemeyi tamamlayan TİHEK, ev sahibine ‘ayrımcılık yasağını’ ihlal ettiği gerekçesiyle 5 bin 958 lira idari para cezası verdi.

Ayrımcılık yasağı kapsamı ne?

Anayasa’nın 10’uncu maddesi şöyle: “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.”

6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu’nda da “Taşınır ve taşınmazların kiralanması, kira akdinin şartlarının belirlenmesi, yenilenmesi ya da sona erdirilmesi, satışı ve devri süreçlerinin hiçbirinde medeni hal temelinde ayrımcılık yapılamayacağı” hükmü yer alıyor.