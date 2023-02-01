Beethoven eşliğinde Big Mac: McDonald’s akşam beşten sonra klasik müzik çalacak

Fast food zinciri McDonald’s, Galler’in Wrexham şehrindeki bir şubesinde genç grupların kaos çıkarmasını önlemek için akşam beşten sonra Beethoven çalacak. Ayrıca ücretsiz internet hizmetini kısıtlayacak.

Wrexham’daki McDonald’s şiddetle mücadele için klasik müzik çalacak. Fotoğraf: Google Maps

Geçen hafta Wrexham’da yirmiden fazla gencin restoran çalışanlarına madeni parayla saldırması, çocukları kovalaması ve yangın söndürücüleri çalıştırması sonrasında ihbar yağdı.

Bunun üzerine McDonald’s şubesi, geceleri bölgedeki ‘anti-sosyal davranışları’ önlemek için klasik müzik çalmaya ve ücretsiz internet hizmetini kısıtlamaya karar verdi.

Daily Mirror’ın haberine göre polis, ‘bazı sokaklardaki ve fast food restoranlarındaki olayların endişe verdiğini söyleyerek “Geceleri sayıları 20-30’u bulan genç gruplar aynı yerlerde gezinip tehlike saçıyor. Sürekli ihbar geliyor. Birkaçını yakaladık ancak bu uzun vadeli bir çözüm olamaz” dedi.

Çevreye uyumlu davranışları özendiriyor

McDonald’s, neredeyse on yıldır yemek bekleyen müşterileri yatıştırmak ve çevreye uyumlu davranışları özendirmek için klasik müziği tercih ediyor.

2018’de Londra’daki bir şubede, yılda 71 suç olayının ardından restorandaki pop müzikler kapatıldı, klasik müziğe geçildi. McDonald’s yönetimi, yapılan testlere göre klasik müziğin çevreye uyumlu davranışları özendirdiğini açıkladı.

Suç oranlarını düşürüyor

Klasik müziğin suç oranlarına da etkisi var. 2007’de Londra metrolarında, artan suç oranları sonrasında ilk klasik müzik duyuldu. 18 ayda personele yönelik şiddet yüzde 25, vandallık yüzde 37 düştü.

Daha sonra konuya ilişkin ankete katılan 700 metro yolcusu klasik müziğin stresi azalttığını ve rahatlattığını söyledi.

‘Otomatik Portakal’ı okumamışlar’

McDonald’s şubesinin klasik müzik tercihi üzerine bir Twitter kullanıcısı “Anlaşılan kararı verenler hiç Anthony Burgess okumamış” diye yazdı.

Britanyalı yazar Burgess’in ‘Otomatik Portakal’ adlı romanında gençlerden oluşan bir çete, Beethoven’ın dokuzuncu senfonisiyle vahşileşerek suç işliyordu.

ABD örneği klasik müziğin farklı amaçlar için de kullanılabileceğini gösteriyor. Illinois eyaletindeki Chicago şehir merkezinde market zinciri ‘7-Eleven’ın bir şubesi hava karardıktan sonra klasik müzik çalıyor. Müzik sokak boyunca duyuluyor. Fakat buradaki amaç farklı. Market zinciri, klasik müziği evsizleri vitrinlerin önünden caydırmak için kullanıyor.