Bedri Baykam: Yavaş ve İmamoğlu’nun yerinde çıkışları

Bu tartışmalı durumların üç aydır ortasındayken, belki yaşanan tek olumlu hareket, önce İstanbul, ardından Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlarımızın, yani İmamoğlu ve Yavaş’ın, yerel seçimlerde tekrar aday olma kararı almış olmaları. Her iki Başkan’ın da kararlarını şimdiden açıklamış olmaları, ittifakların çatırdadığı şu günlerde her şeye karşın yaşanan en olumlu gelişme. Şayet CHP, tüzük değiştirip geniş olarak tüm İstanbul ve Ankara üyeleri ile ön seçim yapacak olsa da, eminim her iki Başkan da yine CHP adayı seçilirler. İktidarın kendilerine karşı Belediye il Meclisinde başlayan sabotajlarına rağmen, her iki Başkan da bu dev kentlerimizde mümkün olan en iyi hizmeti vermeye devam ediyorlar. Özellikle İmamoğlu’nun bir büyük bulmacaya dönen önündeki alternatifler arasından İstanbul Belediye Başkanlığını seçmiş olması, en azından bugün için büyük bir şans. İmamoğlu’nun toplumda büyük bir karşılığı olması, bu kritik yerel seçimler yaklaşırken onu aday görmek isteyecek kitlelerde ciddi bir güven tazelemesi yaratacak.

Bedri Baykam’ın yazısı