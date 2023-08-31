Bedri Baykam: Yavaş ve İmamoğlu’nun yerinde çıkışları

Bu tartışmalı durumların üç aydır ortasındayken, belki yaşanan tek olumlu hareket, önce İstanbul, ardından Ankara Büyük Şehir Belediye Başkanlarımızın, yani İmamoğlu ve Yavaş’ın, yerel seçimlerde tekrar aday olma kararı almış olmaları. Her iki Başkan’ın da kararlarını şimdiden açıklamış olmaları, ittifakların çatırdadığı şu günlerde her şeye karşın yaşanan en olumlu gelişme. Şayet CHP, tüzük değiştirip geniş olarak tüm İstanbul ve Ankara üyeleri ile ön seçim yapacak olsa da, eminim her iki Başkan da yine CHP adayı seçilirler. İktidarın kendilerine karşı Belediye il Meclisinde başlayan sabotajlarına rağmen, her iki Başkan da bu dev kentlerimizde mümkün olan en iyi hizmeti vermeye devam ediyorlar. Özellikle İmamoğlu’nun bir büyük bulmacaya dönen önündeki alternatifler arasından İstanbul Belediye Başkanlığını seçmiş olması, en azından bugün için büyük bir şans. İmamoğlu’nun toplumda büyük bir karşılığı olması, bu kritik yerel seçimler yaklaşırken onu aday görmek isteyecek kitlelerde ciddi bir güven tazelemesi yaratacak.
SON HABERLER
Erdil Yaşaroğlu’nun dev heykelleri Maximum Uniq’te
Karikatürist ve görsel sanatçı Erdil Yaşaroğlu’nun dev heykelleri Maximum Uniq Açıkhava’da sergileniyor.
‘Sessiz terk’ yükselişte: Yalnızca işverenler durdurabilir
Kötüleşen işgücü piyasasında çalışanlar işlerini sessizce terk etmeye başlarken uzmanlar bunu yalnızca işverenin durdurabileceğini söylüyor.
İmamoğlu’nun partisinden talebi: İstanbul’da tam yetki
Bir kez daha aday olmaya hazırlanan Ekrem İmamoğlu, CHP’den İstanbul’un 39 ilçesinde adayların belirlenmesi için söz sahibi olmayı isteyecek.
Filipinler’deki yangında yanlış adres verilince itfaiye gecikti: 15 ölü
Filipinler’de yanlış adres verilmesi ve şiddetli yağışta trafiğin kilitlenmesi sonucu itfaiye ekipleri konfeksiyon fabrikasında çıkan yangına müdahalede gecikti, 15 kişi öldü.
İstanbul’daki içki yasağı: ‘AYM’nin bu düzenlemeyi iptal etmesi gerekir’
İnsan hakları hukuku uzmanı Kerem Altıparmak, İstanbul Valiliği’nin içki yasağının temel hak ve özgürlükleri engellediğini söyledi.