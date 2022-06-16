Bebeklere Covid-19 aşısı için FDA’dan izin tavsiyesi

ABD Gıda ve İlaç Kurumu’nun (FDA) danışma kurulu, dün oy birliğiyle kurumun Moderna ve Pfizer/BioNTech’in Covid-19 aşılarının altı aylık ile beş yaş arasındaki çocuklara uygulanmasına izin vermesini tavsiye etti.

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Danışma kurulunun tavsiye kararı, beş yaşın altında ve en az altı aylık çocukların bağışıklığını güçlendirmek için önemli bir adım olarak görülüyor.

FDA tarafından kısa süre içinde aşının küçük çocuklara aşı izni verilmesi beklenirken, ABD hükümeti de bu yaş grubu için aşı kampanyasını 21 Haziran’da başlatmayı planlıyor.

Corona virüsü, yetişkinlere kıyasla çocuklarda daha nadir görülse de FDA yetkilileri, ABD’de virüs nedeniyle küçük çocuk ölümlerinin sayısının domuz gribinin görüldüğü 2009-2010 dönemine kıyasla oldukça fazla olduğunu belirtmişti.

Domuz gribi döneminde ABD’de 78 çocuk hayatını kaybederken, corona virüsü salgın hastalığı döneminde beş yaş altında 442 çocuğun hayatını kaybettiği bildirildi.