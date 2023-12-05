Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK), Mint Finansman AŞ’ye faaliyet izni verdi.

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Resmi Gazete’de yayımlanan BDDK kararında şunlar dendi: “Kurulun 22 Eylül 2022 tarih ve 10338 sayılı kararıyla kuruluşuna izin verilen Mint Finansman AŞ’ye 6361 sayılı finansal kiralama, faktoring, finansman ve tasarruf finansman şirketleri kanununun 7’nci maddesiyle finansal kiralama, faktoring ve finansal şirketlerinin kuruluş ve faaliyet esasları hakkında yönetmeliğin 5’inci maddesinin iki numaralı fıkrası çerçevesinde faaliyet izni verilmesine karar verilmiştir.”