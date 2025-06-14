BBVA faiz indirimi için tarih verdi

İspanya merkezli BBVA Research, Merkez Bankası’nın (MB) temmuzdan itibaren politika faizini yeniden indirmeye başlayacağını belirtiyor: “Faiz 2025 sonunda yüzde 36’ya düşecek.”

Fotoğraf: AA

MB politika faizini Aralık 2024, Ocak ve Mart 2025’te art arda düşürmüş, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı operasyonlar sonrasındaki ilk kararındaysa yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükseltmişti.

CNBC-e‘nin haberine göre Türkiye ekonomisine ilişkin tahminlerini açıklayan BBVA Research dolar/lira beklentisini ise değiştirmedi. Bankanın dolar tahmini 2025 sonu için 45, 2026 sonu içinse 52 lira.

Kurum marttaki şoklar sonrası enflasyon tahmini 2025 için yüzde 29’dan yüzde 31’e, 2026 sonu içinse yüzde 20,5’ten yüzde 21’e yükseltmişti.

Yeni rapordaysa enflasyonla ilgili şöyle dendi: “Son aylardaki olumlu sürprizlere rağmen, gerçek faiz oranları, gıda enflasyonu, enerji ve idari fiyatlardaki belirsizlikler nedeniyle enflasyon projeksiyonlarımızda ihtiyatlı kalıyoruz.”



