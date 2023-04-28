BBC’de istifa: Boris Johnson’a kefil ayarlayan üst düzey yönetici görevi bıraktı

Britanya’nın kamu yayın kuruluşu BBC’nin Yönetim Kurulu Başkanı Richard Sharp, ‘Boris Johnson’a verilen 800 bin sterlin krediyle olan bağlantısını beyan etmeyerek kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiği’ sonucuna varılması üzerine görevinden istifa etti.

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‘Eski Britanya Başbakanı Boris Johnson’a 800 bin sterlin kredi alması için kefil ayarladığı’ iddialarının ardından Sharp’ın göreve seçilme sürecine ilişkin yürütülen bağımsız soruşturmayla ilgili rapor açıklandı.

Sharp, göreve seçilme sürecinde potansiyel çıkar çatışmalarını açıklamayarak kamu atamalarına ilişkin kuralları ihlal ettiğinin raporla tespit edilmesinin ardından görevi bıraktı. Haberin ayrıntıları BBC’de yayınlandı.

Richard Sharp’ın, dönemin başbakanına kefil bulmakta aracı olduğu Sunday Times gazetesinin haberiyle ortaya çıkmıştı.

Bu haberin yarattığı hararetli tartışmalar ve BBC’nin bağımsızlığı konusundaki sorular üzerine Başbakan Rishi Sunak bu yılın Ocak ayında bağımsız bir soruşturma talimatı vermişti.

Savcı Adam Heppingstal tarafından yürütülen soruşturmada, Sharp’ın 2021 yılının Şubat ayında BBC Mütevelli Heyeti Başkanlığı’na atama sürecinde, bu borç konusundaki bütün ayrıntıları beyan edip etmediği, kısacası kamu görevine atamalar konusundaki kuralları ihlal edilip edilmediği incelendi.

Richard Sharp, bugün yayınlanan raporda belirlenen ihlâlin kasıtlı’ olmadığının kayda geçtiğini ama BBC’nin çıkarlarını öncelediği için istifa etmeye karar verdiğini söyledi.

İstifa eden Richard Sharp. Fotoğraf: BBC

BBC Mütevelli Heyeti istifanın ardından Sharp’ın istifa kararını anladıklarını ve kabul ettiklerini şu sözlerle açıkladı: “BBC’ye çok etkin bir Mütevelli Heyeti Başkanı olan, çalışma arkadaşlarının çok değer verdiği ve saygı duyduğu Richard’a teşekkürlerimizi kayda geçirmek isteriz. BBC Mütevelli Heyeti Richard Sharp’ın dürüst bir insan olduğu inancındadır.”

BBC Genel Müdürü Tim Davie de açıklamasında Richard Sharp’tan, yerine yeni bir isim belirlenebilmesi için, görevi Haziran ayı sonuna kadar sürdürmesini rica ettiklerini, onun da bunu kabul ettiğini söyledi.