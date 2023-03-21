BBC: Yedi Britanyalı Türkiye’deki zayıflama ameliyatı sonrası öldü

Britanya’nın kamu yayıncısı BBC, Türkiye’ye mide küçültme gibi ‘zayıflama’ ameliyatları için gelen yedi Britanyalının hayatını kaybettiğini öne sürdü.

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BBC, son dönemde Türkiye’de pazarı büyüyen sağlık turizmine ilişkin bir haber yayımladı.

Haberde, çok sayıda Britanyalının ‘zayıflama ameliyatı’ için Türkiye’deki kuruluşlara başvurduğu kaydedildi.

Türkiye’ye başvuru nedenleri arasında Türk Lirası’ndaki değer kaybı nedeniyle maliyetin düşmesi ve Britanya’da bu ameliyat için uzun süre beklenmesi gösterildi.

Sosyal medyadaki ‘öncesi/sonrası’ fotoğraf ve videolarının da çok etkili olduğunu belirten BBC, Katie lakabıyla tanıttığı bir kadının 2021’de Türkiye’de mide küçültme ameliyatı geçirdiğini ama daha sonra ortaya çıkan komplikasyonlar sebebiyle Britanya’da bir yıl hastanede kaldığını belirtti.

Katie ameliyat için “Hayatımı mahvetti” dedi.

Britanya’dan kaç kişinin Türkiye’ye gelerek bu ameliyatları geçirdiğine dair resmi veri açıklanmazken, BBC 2019’dan beri yedi Britanya vatandaşının ameliyat sonrasında yaşamını yitirdiğini öne sürdü.

Bu kişilerden birinin 25 yaşındaki Joe Thornley olduğu da belirtildi. Thornley’nin babası Mick, Türkiye’den bir telefonun kendisini aradığını, oğlunun tansiyonunun düştüğünü ve kalp krizi geçirdiğini söylediğini aktardı.

Fakat haberde, Thornley’nin bedeninin ülkeye getirilmesinin ardından yapılan otopside ameliyat sırasındaki iç kanamadan öldüğünün ortaya çıktığı kaydedildi.

Mick Thornley, ameliyatı yapan doktoru aradığını ama geri dönüş alamadığını söyledi.

‘Türkiye’de çoğunlukla kriter aranmıyor’

BBC’nin haberine göre, Britanya’da mide küçültme ameliyatı olmak için vücut kitle endeksinin (VKE) 40’ın üstünde olması gerekiyor. Britanya’da VKE 25’e kadar normal kabul ediliyor.

BBC, VKE değeri normal olan birini ameliyat için kabul edip etmeyeceklerini öğrenmek amacıyla Türkiye’deki 27 klinikle temasa geçti. VKE 20-25 arasındaki hastaların bile ameliyata kabul edildiği öne sürüldü.

Haberde bu durum şöyle aktarıldı: “Kliniklerden altısı, VKE 24,5 birini obezite ameliyatı için ‘memnuniyetle’ kabul edeceklerini bildirdi. Bazı kliniklerin hastaların ameliyata kabul edilmesini sağlamak için kilo almaya teşvik ettiği tespit edildi. Bir kuruluş yetkilisi, ‘Tüp ameliyatı olmak için altı-yedi kilo alman gerekiyor. Bence rahat yemek yiyip sonra kolayca kilo verebilirsin’ derken bir diğeri ‘Ne kadar sürede kilo alabilirsin’ diye sordu.”