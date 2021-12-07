BBC seçti: 2021’in 100 kadını arasında Türkiye’den iki isim var

BBC’nin her yıl etkili çalışmalarıyla ilham kaynağı olan 100 kadına yer verdiği listede bu yıl Türkiye’den iki isim var.

2013 yılından bu yana yayınlanan BBC 100 Kadın listesinde kültür, eğitim, politika, bilim, spor gibi alanlarda her yıl çalışmalarıyla etki yaratan kadınlar yer alıyor.

Bu yılki listenin yarısı Afganistanlı kadınlardan oluşuyor, bazıları kendi güvenlikleri için fotğrafları olmadan takma isimle listeye alındı.

Bu yılki listeye Türkiye’den giren isimlerden biri görme engelli goalball oyuncusu 27 yaşındaki Sevda Altunoluk. Türkiye milli takımıyla Paralimpik Oyunları’nda iki altın madalya (Rio 2016, Tokyo 2020) sahibi sporcu katıldığı birçok turnuvada da en çok gol kaydeden oyuncu.

Sevda Altunoluk (Fotoğraf: tmpk.org)

Fransa doğumlu olması nedeniyle listede Fransa’dan yer bulan yazar Elif Şafak en prestijli edebiyat ödüllerinden Booker Prize’a aday gösterilen ‘10 Dakika 38 Saniye‘ dahil 19 kitap yayınladı.

Kitapları 50’nin üzeride dile çevrilen yazar birçok yerel ve uluslararası edebiyat ödülünün de sahibi.