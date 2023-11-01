Bazı HES, liman, otoyol ve köprüler özelleştirme kapsamına alınmış

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bazı hidroelektrik santral (HES), liman, otoyol ve köprülerin özelleştirme kapsamında bulunduğunu söyledi.

Fotoğraf: AA (Temsili)

Şimşek, dün TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda bakanlığı ve bağlı kuruluşlarının 2024 bütçe görüşmelerinin ardından milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Şu an için özelleştirme kapsamında Elektrik Üretim Anonim Şirketi’nin (EÜAŞ) bazı HES’lerinin, bazı limanların, otoyol ve köprülerin olduğunu anlatan Şimşek, “Özelleştirme kapsamına yeni alınması planlanan herhangi bir varlık söz konusu değil” dedi.

Bakan, özelleştirilecek HES, otoyol, liman ve köprülerin isimlerini vermedi.

‘Enflasyon muhasebesine geçeceklerini’ anımsatan Şimşek, “Belki finans kuruluşlarına ayrımcılık yapacağız, onları kapsama almayacağız” dedi.