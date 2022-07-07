Bodrum’da yarım milyon metrekarelik özelleştirme

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Muğla’nın Bodrum ilçesi Ortakent Mahallesi’nde yer alan toplam 439 milyon 803 bin 80 metrekare yüzölçümlü 14 adet parseli özelleştirilme kararı aldı. Pazarlık usulüyle ihaleye girecekler için geçici teminat bedeli 60 milyon TL olarak belirlendi. İhalenin şartnamesi 50 bin TL ödenerek alınabilecek.

Görsel: ANKA

Bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre en büyüğü 76 milyon 863 bin 45 metrekare olan parsellerin, en küçüğü ise 6 milyon 206 bin 72 metrekareden oluşuyor. Araziler, Aktur İnce Burun Plajı’na bitişik alanda bulunuyor.

ANKA’nın aktardığına göre şartnamede ihalenin, birden fazla teklif sahibinden kapalı zarfla teklif almak ve görüşmeler yapmak suretiyle ‘pazarlık’ usulüyle gerçekleştirileceği belirtildi. Şartnameye göre ihale, pazarlık görüşmelerine devam edilen teklif sahiplerinin katılımıyla açık artırmada sonuçlandırılacak. İhale şartnamesi bedeli 50 bin TL, geçici teminat bedeli ise 60 milyon TL olarak belirlendi.

Şartnameye göre teklifler Türk lirası cinsinden verilecek ve ihale bedeli peşin veya vadeli olarak ödenebilecek. Vadeli ödemelerde; ihale bedelinin asgari yüzde 40’ı peşin, vadeye bırakılan tutarı ise on iki ayda bir ödeme yapmak kaydıyla en çok kırk sekiz ayda ödenebilecek. İhale bedelinin vadeye bağlanan tutarına yıllık yüzde 24 oranında vade farkı uygulanacak.

Taşınmazlar askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalıyor

Son teklif tarihinin 19 Eylül 2022 olduğu ihalenin şartnamesinde, “Ayrıca taşınmazların tapu kaydının ‘beyanlar/şerhler’ hanesinde Askeri yasak ve güvenlik bölgesi içinde kalmaktadır. 2565 sayılı Kanunun 28. maddesi gereğince belirtilen alan içerisinde kalmaktadır” hükmü yer alıyor.