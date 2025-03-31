Bayram tatilinin iki günlük bilançosu: 1475 trafik kazası, 19 ölü, 2 bin 499 yaralı

Bayram tatilinin ilk iki gününde (geçen cumartesi ve pazar) 1475 trafik kazası meydana geldi, 19 kişi öldü, 2 bin 499 kişi yaralandı.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya iki günlük bilançoyu X hesabından açıkladı:

* Ramazan Bayramı tatilinin ikinci günü (pazar) 709 trafik kazası meydana geldi. Maalesef 14 vatandaşımız hayatını kaybetti, 1280 vatandaşımız ise yaralandı.

* 14 can geride gözü yaşlı anne, baba, evlat, kardeş, akraba bıraktı. Lütfen, trafik kurallarına uyalım. Bayram sevinçlerimize acı karışmasın. Yollar bizleri kavuşturmak için var, ayırmak için değil.

* Bayram tatilinin ilk iki gününde (cumartesi ve pazar) maalesef 19 vatandaşımız hayatını kaybetti. 2 bin 499 vatandaşımızsa yaralandı.

İçişleri bakanı paylaşımına ayrıca şu verileri ekledi:

“Dokuz günlük Ramazan Bayramı tatilinde Emniyet ve Jandarma trafik ekiplerimiz denetimleri ve sürdürüyor. Bayram tatilinin ikinci günü 30 Mart 2025 Pazar günü trafik ekiplerimizce; 420 bin 737 araç denetlendi. 22 bin 310 araca hız ve radar işlemi, 18.049 aracaysa diğer işlemler yapıldı.”

Tatilin ilk günü de (cumartesi) 766 trafik kazası meydana gelmiş, beş kişi ölmüş, 1219 kişi yaralanmıştı.