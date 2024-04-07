Bayram tatilinde yurt genelinde hava durumu

Ramazan Bayramını da içine alan dokuz günlük tatil başladı. Hafta sonu ve önümüzdeki hafta boyunca yurdun doğu ve güneydoğusunda yağış bekleniyor. Batıdaysa güneşli havanın etkili olması bekleniyor.

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Meteoroloji (MGM) Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre hava sıcaklıkları, yurdun güney ve batı kesimlerinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edecek. Tatil beldelerinde yağış beklenmiyor, güneşli ve açık hava hakim olacak.

Pazartesi ve arefe günü, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, İç Anadolu’nun güneydoğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’da yağış görülecek. Yağışlar, Doğu Anadolu’nun iç kesimleri Güneydoğu Anadolu ile Akdeniz’de sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olacak.

MGM raporuna göre bayramın ilk günü Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Hatay çevrelerinin, bayramın ikinci günü iç Ege’nin doğusu, iç ve Doğu Akdeniz, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun, bayramın üçüncü günüyse iç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Muğla, Adana, Hatay, Osmaniye, Balıkesir ve Bursa çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Bayram tatili boyunca sıcaklıklarsa gece 1 ile 9, gündüz 16 ile 27 derece arasında seyredecek.

Hafta sonu ve bayramın ilk günü bazı illerde sıcaklık değerleri

Hafta sonu, Ankara ve İzmir’de hafta sonu yağış beklenmiyor. Ankara’da en yüksek sıcaklık 18, İzmir’de ise en yüksek sıcaklık 26 derece olarak ölçülecek. İstanbul’da ise pazar sağanak geçiş beklentisi var, en yüksek sıcaklık da 21 derece olacak.

Bayramın ilk günü günün en yüksek sıcaklık değerleriyse Ankara’da 23, İstanbul’da 20, İzmir ve Antalya’da 25, Adana’da 26, Samsun’da 17, Diyarbakır’da 19 derece civarında seyredecek.