Bayram tatilinde KGM’ye bağlı köprü ve otoyollar ücretsiz: Garanti verilenler ücretli

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM) sorumluluğundaki otoyol ve köprü geçişlerinden ücret alınmayacak. Bugün başlayan uygulama, yap-işlet-devret projelerini kapsamıyor.

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Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla bugün saat 00:00’da başlayan uygulama kapsamında, 18 Temmuz pazartesi saat 07:00’ye kadar, yap-işlet-devret projeleri hariç KGM sorumluluğundaki otoyollar ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden ücretsiz geçilecek.

9 Temmuz Cumartesi saat 00:00’dan (Bu gece yarısı) başlayarak 12 Temmuz Salı saat 24:00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ve belediyeler ve bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz verilecek.

15 Temmuz Cuma saat 00:00’dan başlayarak 24:00’e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferlerinden ücretsiz yararlanılacak.