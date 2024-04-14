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Yaramazlara biraz batar!

Bayern Münih'in 11 yıllık saltanatı bitti: Bayer Leverkusen tarih yazdı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Werder Bremen’i 5-0 yenen Bayer Leverkusen, tarihinin ilk şampiyonluğunu garantiledi.

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Xabi Alonso yönetimindeki Bayer Leverkusen, ligin 29’uncu haftasında Werder Bremen’i sahasında ağırladı.


Rakibini 25’inci dakikada Victor Boniface (penaltı), 60’ıncı dakikada Granit Xhaka, 68, 83 ve 90’ıncı dakikalarda Florian Wirtz’in attığı gollerle 5-0 gibi farklı bir skorla geçen Bayer Leverkusen, 119 yıllık tarihinin ilk şampiyonluğunu garantiledi.

Bayer Leverkusen böylece Bayern Münih’in 11 yıllık şampiyonluk serisini de bozdu.

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