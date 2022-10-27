Bavulda çocuk cesedi bulunmuştu: Kimlik tespit edildi; anne için tutuklama kararı çıkarıldı

ABD’nin Indiana eyaletinde altı ay önce bavul içinde bulunan çocuk cesedinin kimliği tespit edildi; anne için tutuklama emri çıkarıldı.

Fotoğraflar: Indiana Eyalet Polisi

Eyalet polisi, kırsal kesimde bulunan bavuldaki cansız bedenin beş yaşındaki Cairo Jordan’a ait olduğunun belirlendiğini açıkladı. 16 Nisan’da, Washington bölgesindeki bir çıkmaz sokakta, üzerinde Las Vegas kentine ait resim olan bavulda bulunan cesedin kime ait olduğunun otopsi sonucunda belirlendiği belirtildi.

Otopsi raporuna göre çocuğun cesedinde fiziksel şiddet izleri vardı. Ölüm nedeni viral gastroenterit (rotavirüs, adenovirüs, norovirüs gibi virüslerin neden olduğu bağırsak enfeksiyonu) kaynaklı elektrolit dengesizliği.

Dejaune Anderson

Polis, çocuğun ölümüyle ilgili iki şüpheli belirledi. Biri çocuğun annesi Dejaune Anderson (37) ve Dawn Coleman (40). Coleman 19 Ekim’de tutuklandı. Son olarak Los Angeles kentinde görülen Anderson aranıyor.

Yakın geçmişte San Francisco, San Diego, Las Vegas ve Houston’a gittiği belirlenen Anderson için tutuklama emri çıkarıldı. Bakımından sorumlu olduğu çocuğu ihmal ederek ölümüne sebep olmakla suçlanıyor.