Batman’da, mezarlık girişine stant kuruldu: Aşı yapılıyor

Batman’da, sağlık ekipleri kabir ziyaretine gidenlere Covid-19 aşısını mezarlık girişine kurdukları stantta yaptı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre en az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu illerden 620 bin 278 nüfuslu Batman’da birinci doz aşı uygulanan kişi sayısı 175 bin 340, ikinci doz aşı uygulanan sayısı 83 bin 79, 3. dozlarla birlikte toplam aşı yapılan kişi sayısı da 266 bin 452.

İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan mobil ekipler, sırası gelmesine rağmen aşılanmadığı belirlenen kişilere ulaşmaya çabalıyor, Hastanelerin ve sağlık merkezlerinin yanı sıra üç farklı noktada ve 100 mobil ekiple hizmet veren ekipler Batmanlıların ayağına kadar gidiyor. Ekiplerin bir adresi de Batman Asri Mezarlığı oldu.

Mezarlık girişinde stant kuran ekipler, yakınlarının kabrini ziyarete gidenleri bilgilendirdi ve ikna ettiklerine aşı yaptı. Mezarlıkta anons yapılarak aşısını yaptırmamış olanlar aşı olmaya davet edildi.

Ekiplerin çalışmasına Batman Belediyesi Mezarlıklar Müdürü Murat Sütçü ile mezarlık personeli de destek verdi.

Mezarlığın önünde araçları durduran Sütçü ve güvenlik görevlileri de aşı yaptırma çağrısı yaptı.

Sütçü, mezarlıktaki ziyaretçi sayısının fazla olması nedeniyle stant kurulduğunu ve aşılama çalışmasının devam edeceğini söyledi. Aşısını yaptıran Tahir Değirmenci de özverili çalışmalarından dolayı sağlık ekiplerine teşekkür ederek “Mezarlık önünde kurulan aşı standında aşı yaptırdım. Herkesi aşı olmaya davet ediyorum” dedi.