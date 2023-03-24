Batman’da kadın cinayeti

Batman’da 43 yaşındaki Zeynep A., evinde uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti. Polis, cinayet zanlısı olarak kadının ağabeyi için arama çalışması başlattı.

Fotoğraf: Fatoş Sarıkaya/csgorselarsiv.org

AA’nın aktardığına göre Belde Mahallesi’nde oturan dört çocuk annesi 43 yaşındaki Zeynep A.’yı eve gelen eşi bıçaklanmış olarak buldu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlilerinin incelemesinde kadının öldüğü belirlendi.

Zeynep A.’nın cesedi otopsi için ambulansla hastaneye götürülürken, polisin cinayet zanlısı olarak kadının ağabeyini aradığı öğrenildi.