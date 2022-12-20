Batman’da esnaf, kaçak elektrik ihbarıyla gelen personeli rehin aldı

Batman’da, bir esnaf kaçak elektrik kontrolü için iş yerine giden Dicle Elektrik personelini rehin aldı. Anadolu Ajansı’nın verdiği habere göre, Rıhan Caddesi Çamlıtepe Mahallesi’ndeki bir halı yıkama işletmesinin kaçak elektrik kullandığı ihbarı üzerine, Dicle Elektrik AŞ’nin üç personeli kontrol amacıyla iş yerine yönlendirildi.

Polis ekipleri, elektrik şirketi personelini rehin alan esnafı ikna etmek için çalışmaları sürdürüyor. Fotoğraf: AA



Bu görevliler iş yerinde kaçak elektrik kontrolü yapmak isteyince iş yerindeki esnaf tarafından rehin alındı.

İki personeli bırakan kişi, 1 personeli iş yerinde alıkoydu.

Söz konusu personelin kurtarılması için olay yerine polis ekipleri sevk edildi.