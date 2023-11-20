Batman yolcuları az daha Amsterdam’a uçuyordu

Ankara’dan Batman’a gidecek yolcular, yer hizmeti veren görevlilerin hatası sonucu yanlışlıkla Amsterdam uçağına bindirildi.

Ankara Esenboğa Havalimanı’nda geçen perşembe günü Batman’a gidecek yolcular kontrollerin ardından uçağa götürülmek üzere Cubus aracına bindirildi.

Aracı kullanan yer hizmeti görevlisi yolcuları yanlışlıkla SunExpress Havayolları’nın Ankara-Amsterdam seferi yapacak uçağın bulunduğu park alanına bıraktı.

Yolcular uçağa bindikten bir süre sonra hata fark edildi ve yolcular “Batman’a seyahat edecek yolcular lütfen acele bir şekilde kendilerini kabin ekibine bildirsinler” anonsuyla uyarıldı. Yolcular uçaktan indirilirken o anlar Amsterdam’a seyahat eden bir yolcu tarafından telefonla kaydedildi.

Videoda şaşkınlığını gizleyemeyen yolcu, kayıt sırasında şunları söyledi:

“Şu an Ankara-Amsterdam uçuşundayız. Ring arabalarıyla uçağın önüne geldik. Bebek arabasını verecekken ağabeyin biri ‘Batman’a değil mi?’ diye sordu. Bizde, ağabey ne Batman’ı bu Amsterdam uçağı deyince, ‘Ne Amsterdam’ı ben Batman’a gidiyorum’ diye yanıt verdi. Şu anda uçağın içinde Batman Amsterdam yolcuları tamamen karışmış durumda. Bütün Batman yolcularını tek tek çağırıyorlar. Bu da başımıza geldi.”

Havayolu şirketi, gerekli güvenlik uygulamalarının tamamlanmasının ardından Ankara-Amsterdam seferinin 15 dakika gecikmeli olarak gerçekleştirildiğini açıkladı.