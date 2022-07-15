Bastille Günü’ndeki havai fişek gösterisinde iki kişi hayatını kaybetti

Bastille Günü, başka deyişle Fransa Ulusal Bayramı’nın kutlandığı dün düzenlenen havai fişek gösterilerinden biri faciayla sonuçlandı.

Fotoğraf: Twitter

Fransız Devrimi’ne zemin hazırlayan gelişmelerden biri kabul edilen, 14 Temmuz 1789’daki Bastille Baskını’nın yıldönümünde düzenlenen kutlamalar kapsamında ülkenin batısındaki Cholet’de düzenlenen havai fişek gösterisinde iki kişi hayatını kaybetti.

Fırlatma mekanizmasındaki bir sorun nedeniyle havai fişeğin yön değiştirip kalabalık arasında patlaması sonucunda yedi yaşındaki bir erkek çocuğu olay yerinde öldü, 24 yaşındaki ablası kısa süre sonra kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Yedi kişi yaralandı.

Pandemi nedeniyle üç yıl aradan sonra, bir futbol stadyumunda düzenlenen havai fişek gösterisi sırasında saat 23:00 civarında patlama sesi duyulup çimenler yanmaya başlayınca büyük panik yaşandı.

Belediye Başkanı Gilles Bourdouleix, ”Sanki insanların ortasına bomba düşmüş gibiydi. Kalabalık havai fişeklerin atıldığı noktaya 50 metre mesafedeydi. İnsanlar panik içinde koşturmaya başladı” derken savcılık soruşturma başlattı.

Bir görgü şahidi, ”Eğlenceli ve güzel bir gösteri olarak başladı. Sonra birden bire bir füze fırlatılmış gibi oldu. Kalabalık arasında patlama oldu. Herkes çığlık çığlığa kaçıyordu” diyerek yaşananları anlattı.