Başörtülü çalışana hakaretle suçlanan eski İBB yöneticisinin davası: 18 müdahil şikayetten vazgeçti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin (İBB) eski genel sekreter yardımcısı Yeşim Meltem Şişli’nin, İSMEK’in kadın çalışanlarına aşağılayıcı ve ayrımcı ifadeler kullandığı iddiasıyla yargılandığı davada, şikayetçi olan 19 kişiden 18’i şikayetten vazgeçti.

Fotoğraf: İBB

Şubat 2020’de, Şişli’nin Temmuz 2019’da göreve getirilmesinden sonra İSMEK’in bölge sorumlusu 20 kadınla toplantı yaptığı, toplantıda başörtüsüne yönelik hakaret içerikli cümleler kurduğu öne sürülmüştü. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, konunun soruşturulması için müfettiş görevlendirirken, İSMEK bölge sorumlusu kadınlar Şişli ve Hayat Boyu Öğrenme Müdürü Erkan Duyar hakkında İstanbul başsavcılığına suç duyurusunda bulunmuştu. Suç duyurusunu işleme koyan başsavcılık, Şişli ve Duyar hakkında soruşturma başlatmış, ifadeleri alınan 19 kişi, sorumlu yöneticilerden şikayetçi olduklarını bildirmişti. Şişli, görevden uzaklaştırılmıştı.

Soruşturma sonucunda hazırlanan iddianamede, Şişli’nin, ‘inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme’ suçundan üç yıldan dokuz yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

Duyar görevde olduğu gerekçesiyle İstanbul Valiliği’nden soruşturma izni istenmiş ve bu nedenle dosyası ayrılmıştı.

AA’nın haberine göre İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, Şişli gitmedi. Şişli’nin avukatının hazır bulunduğu duruşmaya, müdahillerden İlknur Özdemir ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı katıldı.

Dosyaya giren evrakların okunduğu duruşmada, 18 müdahilin şikayetten vazgeçtiklerine dair dilekçeleri mahkemeye sundukları belirtildi.

5 Kasım’a ertelendi

Şişli’nin avukatı Dilek Helvacı, şikayetinden vazgeçenlerin ‘katılan’ sıfatının kaldırılmasını ve Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi’nden (UYAP) isimlerinin çıkarılmasını talep etti. Mahkeme, şikayetinden vazgeçen kişilerin ‘katılan’ sıfatlarının kaldırılmasına ancak ‘mağdur’ sıfatları devam ettiğinden UYAP’tan silinmeleri yönündeki talebin reddine karar verdi.

Sanık avukatına, dinletmek istediği tanıkları hazır etmesi için bir sonraki celseye kadar süre veren mahkeme, duruşmayı 5 Kasım’a erteledi.