Baskın Oran: Erdoğan amacına ulaştı

Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz ile görüşmesinden kimi kazançlarla dönebilirdi fakat Türkiye’ye hitap ederek oy almayı tercih etti. Yani bu dış politika ziyareti değil, bir iç politika eylemiydi. Erdoğan’ın bütün dış politika eylemleri ve sözleri gibi.

Erdoğan bir politikacı. Her politikacının öncelikli amacı iktidara gelmek veya orada kalmaktır; bu kadarı tamam. Ama kendisi bu arada Türkiye’nin cumhurbaşkanı ve bu sıfata da o kadar aldırmıyor izlenimi bırakmakta.

Bu dış ziyaret hakkında, sayısı bir elin parmaklarını geçmeyen muhalif basın “Erdoğan Almanya’nın bam teline bastı” derken, elini sallasan ellisi durumundaki yandaş basın cumhurbaşkanına tezahüratta bulunuyor.

Yani sonuç itibarıyla, Erdoğan bu seyahatle amacına ulaşmış bulunuyor.

Baskın Oran’ın yazısı