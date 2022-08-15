Diken

Yaramazlara biraz batar!

Başkanlık binasının kaplamaları kopan AFAD: Yapısal hasar yok


Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ankara’daki şiddetli fırtına sırasında başkanlık binasındaki kaplamaların kopması sonrası yayınladığı açıklamada ‘binada yapısal hasar olmadığını’ kaydetti.

Görsel: Twitter

Twitter’da paylaşılan görüntülerde Ankara’daki şiddetli fırtınada AFAD binasının kaplamalarının koptuğu görülüyor.


Kurumun açıklamasında şunlar dendi: “Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır.” 

SON HABERLER