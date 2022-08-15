Başkanlık binasının kaplamaları kopan AFAD: Yapısal hasar yok

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı, Ankara’daki şiddetli fırtına sırasında başkanlık binasındaki kaplamaların kopması sonrası yayınladığı açıklamada ‘binada yapısal hasar olmadığını’ kaydetti.
Twitter’da paylaşılan görüntülerde Ankara’daki şiddetli fırtınada AFAD binasının kaplamalarının koptuğu görülüyor.
Kurumun açıklamasında şunlar dendi: “Bugün Ankara’da meydana gelen şiddetli fırtınayla birlikte yağan yağmur esnasında başkanlık binamızda AFAD logomuzun bulunduğu alandaki kaplamada kopmalar meydana gelmiştir. Başkanlık binamızda herhangi bir yapısal hasar bulunmamaktadır.”