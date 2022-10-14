Başkalarına ait evleri kiralamaya çalışan kişiye gözaltı

Kayseri’de, kendisine ait olmayan dairelerin fotoğraflarını çekip internet üzerinden sahte ilan vererek ev kiralamak isteyen üç kişiyi dolandıran şüpheli yakalandı.

Fotoğraf: AA

Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şikayet üzerine başlattığı çalışmada, A.S. (30) isimli kişinin apartmanlardaki boş daireleri tespit edip fotoğraflarını çektiğini, sahte ilanlarla internet üzerinden kiralamaya çalışan, depozit ve ilk kira bedeli olarak EFT-havale yoluyla para aldığını tespit etti.

Operasyon düzenleyen ekipler, üç kişiyi 66 bin 500 lira dolandırdığı gerekçesiyle A.S’yi gözaltına aldı.