Diken

Yaramazlara biraz batar!

Basından seçim manşetleri: Yine aynı film… Ezdi geçti

Seçim sonuçlarına ilişkin gazete manşetlerinde karşılıklı manipülasyon suçlamaları dikkat çekti.

Muhalif basın iktidarı, iktidar yanlısı basın ise başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere muhalefet liderlerini eleştirdi.


Yeni Akit: Meclis’te ezdi, sıra başkanlıkta

Cumhur Meclis’te çoğunluğu yakaladı, başkanlık ikinci tura kaldı.

Ekrem ve Mansur yine gerdi. İki başkandan skandal tahrik

Yeni Şafak: Erdoğan açık ara önde, cumhur kazandı

Anadolu’dan güçlü destek….

Hezimet yaşadılar, provokasyon yaptılar.

Erdoğan 2,5 milyon oy fark attı.

Akşam: Kazanan Erdoğan, kazanan cumhur

Deprem bölgesinin tercihi de Erdoğan.

İddiaları çöktü, kaybettiler.

Hürriyet: Meclis cumhurun

Bir günde bitmedi… MHP’den sürpriz…

Cumhuriyet: Erdoğan kaybetti

İktidar algı oyunları ve manipülasyonlarla seçime gölge düşürdü.

Sözcü: Yine aynı film

Sonuçları geç vererek manipülasyon yaptılar.

Cumhur’un terör propagandası meyvesini verdi. Seçimin sürprizini MHP yaptı.

Yeniçağ: Demokrasiye takoz

AKP’nin engellemeleri işi uzattı.

Milli Gazete: Yine sandığa gidiyoruz

Saadet Partisi yeniden Meclis’te.

Seçim 2023

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