Basından seçim manşetleri: Yine aynı film… Ezdi geçti

Seçim sonuçlarına ilişkin gazete manşetlerinde karşılıklı manipülasyon suçlamaları dikkat çekti.
Muhalif basın iktidarı, iktidar yanlısı basın ise başta Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere muhalefet liderlerini eleştirdi.
Yeni Akit: Meclis’te ezdi, sıra başkanlıkta
Cumhur Meclis’te çoğunluğu yakaladı, başkanlık ikinci tura kaldı.
Ekrem ve Mansur yine gerdi. İki başkandan skandal tahrik
Yeni Şafak: Erdoğan açık ara önde, cumhur kazandı
Anadolu’dan güçlü destek….
Hezimet yaşadılar, provokasyon yaptılar.
Erdoğan 2,5 milyon oy fark attı.
Akşam: Kazanan Erdoğan, kazanan cumhur
Deprem bölgesinin tercihi de Erdoğan.
İddiaları çöktü, kaybettiler.
Hürriyet: Meclis cumhurun
Bir günde bitmedi… MHP’den sürpriz…
Cumhuriyet: Erdoğan kaybetti
İktidar algı oyunları ve manipülasyonlarla seçime gölge düşürdü.
Sözcü: Yine aynı film
Sonuçları geç vererek manipülasyon yaptılar.
Cumhur’un terör propagandası meyvesini verdi. Seçimin sürprizini MHP yaptı.
Yeniçağ: Demokrasiye takoz
AKP’nin engellemeleri işi uzattı.
Milli Gazete: Yine sandığa gidiyoruz
Saadet Partisi yeniden Meclis’te.