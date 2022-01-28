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Yaramazlara biraz batar!

Basel halkı sandık başına gidiyor: Primatlara temel haklar tanınsın mı?

İsviçre’nin Basel kentinde primatlara temel haklar tanınması için referandum düzenlenecek.

Primat İnisiyatifi’nin girişimiyle başlatılan maymunlar için hak arayışı bir süredir kantonun gündeminde. 2019’da yüksek mahkemeye kadar taşınan hukuki mücadele sonucunda Lozan’daki mahkemenin kantonların ulusal yasalardan daha sıkı düzenlemeler yapma hakkı olduğuna hükmetmesiyle halk oylamasının önü açılmış oldu.


Kamuoyunu ve siyasi partileri ikiye bölen tartışmaların ardından 13 Şubat’ta Basel-Stadt kantonu sakinleri sandık başına giderek, primatlara yaşama hakkının yanı sıra fiziksel ve zihinsel bütünlüklerini koruma hakkının garanti altına alınması konusunda karar verecek.

Primatlara temel haklar tanınmasının kabul görmesi durumunda olası sonuçlarının ne olacağı henüz net değil. Çünkü yapılacak değişiklik yalnızca kantondaki primatları kapsıyor. Ancak kantonda hiç maymun yok.

Bu durumda Basel hayvanat bahçesi ile ilaç endüstrisi ellerinde bulunan maymunların da düzenlemeden etkilenebileceği korkusuyla referanduma karşı çıkıyor.

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