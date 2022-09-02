Başbakandan gazetecilere yönelik ilan: Beni direkt aramaktan vazgeçin

Papua Yeni Gine Başbakanı, iki gazeteye tam sayfa ilan verip gazetecilere seslendi: ”Beni direkt aramaktan vazgeçin.”

Fotoğraf: Psot Courier

Post Courier ve National gazetelerinde yayımlanan ilanda şu ifadelere yer verildi: ‘‘Bu ilandaki duyuru yerli ve yabancı tüm basın mensupları için geçerlidir. Başbakan James Marape bundan böyle direkt olarak kendisine gelen talepleri yerine getirmeyecektir.”

İlanda, bundan böyle başbakana yöneltilecek tüm soruların, röportaj isteklerinin başbakanın ofisine iletilmesi gerektiği vurgulandı. Basın ofisinin e-posta adresi ve telefon numaraları paylaşıldı.

2019’da göreve geldiğinden beri her soruya yanıt veren, şeffaf bir tavır sergileyen başbakana gelen bazı soruların ilgili bakanlıklara yönlendirileceği belirtilen ilanın içeriği başbakanın medya ofisinin WhatsApp grubundaki gazetecilerle de paylaşıldı.

Basın ofisindeki bir çalışan, bu gruptakileri, duyuruda yazılanlara uyulmadığı takdirde başbakanın basın toplantılarına katılım konusunda kısıtlama getirilebileceği, her kuruluştan bir siyaset muhabirinin alınacağını belirterek uyardı.

Bu uyarı ve genel olarak başbakanla direkt iletişimin kaldırılmasını bazı gazeteciler bazın özgürlüğünü kısıtlamak olarak algıladı. Bazılarıysa, haklı buldu ve ”Gazeteci olmak arkadaşınmış gibi başbakana mesaj atma veya arama hakkı tanımaz” görüşünü savundu.