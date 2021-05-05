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Yaramazlara biraz batar!

‘Başarı hikayesi’ uyduran sahte savcıya tutuklama

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini Uluslararası Adalet Divanı’nda görevli savcı olarak tanıttığı belirlenen kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Acıpayam polisi, ilçede yaşayan 27 yaşındaki H.B.Ç.’nin sosyal medya hesaplarında ve çevresinde kendisini Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’nda savcı olarak tanıttığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

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Çeşitli unvanlar kullanan, cübbeli fotoğrafı bulunan ve birçok kuruluşu ziyaret ederek fotoğraflar çektiren şüphelinin bazı internet sitelerinde yayımlanmış, ‘İnek parasıyla okudu, Birleşmiş Milletler’in en genç savcısı oldu’ başlıklı habere de konu olduğu tespit edildi.

Lise mezunu şüphelinin daha önce adalet meslek yüksekokulunu kazanmak için sınavlara girdiği ancak başarılı olamadığı ve İstanbul’da bazı otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan H.B.Ç.’nin üst aramasında, sahte hakim ve savcı kimlik kartı ile bir üniversitenin hukuk fakültesine ait öğrenci kimlik kartı bulundu.

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Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘unvan gaspı ve evrakta sahtecilik’ suçundan tutuklandı.

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EuroLeague’de play-off’ların ardından

Son maç ise, son dakikaya kadar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Efes, hiç umulmayacak bir şekilde Tibor Pleiss’la bir, Singleton’la da üç üçlük bulduğu maçı yine bitiremedi. Bunlar da yetmiyordu kazanmaya. Ta ki Krunoslav Simon 39. dakikada, hücum süresi sona ererken, topu ‘mandalina’ gibi yukarı fırlattı… O top da gitti çemberin içine girdi. Efes, tamamen bu şans basketiyle Dörtlü Final’e yükselmeyi başardı.

‘Üçüncü doz’da yerli aşı hedefi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ikinci doz aşıdan altı ay sonra uygulanması düşünülen ‘hatırlatma dozu’nun yerli aşıyla yapılmasının planlandığını söyledi.

Hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?

“Geliyoruz” diyorsunuz, siz gelene kadar ölelim mi, n’apalım? Ne desek sandığı gösteriyorsunuz, sandıktan gayrı demokrasi yok mudur? Eğer Meclis’e, şu rejimin kısıtlarında bile, tanınmış yetkileri kullanmak için en ufak bir gayret göstermiyorsanız, oraya Meclis Lokantası’nda ucuz çorba içmeye mi gidiyorsunuz? Meclis’i bir demokrasi direnişi alanına dönüştürmeyecekseniz, hocam, pardon da siz ne iş yaparsınız?