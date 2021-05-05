‘Başarı hikayesi’ uyduran sahte savcıya tutuklama

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde kendisini Uluslararası Adalet Divanı’nda görevli savcı olarak tanıttığı belirlenen kişi tutuklandı.

Fotoğraf: AA

Acıpayam polisi, ilçede yaşayan 27 yaşındaki H.B.Ç.’nin sosyal medya hesaplarında ve çevresinde kendisini Hollanda’nın Lahey kentindeki Uluslararası Adalet Divanı’nda savcı olarak tanıttığı yönündeki ihbar üzerine çalışma başlattı.

Reklam

Çeşitli unvanlar kullanan, cübbeli fotoğrafı bulunan ve birçok kuruluşu ziyaret ederek fotoğraflar çektiren şüphelinin bazı internet sitelerinde yayımlanmış, ‘İnek parasıyla okudu, Birleşmiş Milletler’in en genç savcısı oldu’ başlıklı habere de konu olduğu tespit edildi.

Lise mezunu şüphelinin daha önce adalet meslek yüksekokulunu kazanmak için sınavlara girdiği ancak başarılı olamadığı ve İstanbul’da bazı otellerde bulaşıkçılık yaptığı tespit edildi.

AA’nın haberine göre gözaltına alınan H.B.Ç.’nin üst aramasında, sahte hakim ve savcı kimlik kartı ile bir üniversitenin hukuk fakültesine ait öğrenci kimlik kartı bulundu.

Reklam

Zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince ‘unvan gaspı ve evrakta sahtecilik’ suçundan tutuklandı.