Başakşehir Galatasaray’ı eledi, yarı finale adını yazdırdı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir, Galatasaray’ı 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.
Türkiye Kupası çeyrek final maçında Galatasaray, Başakşehir’i konuk etti. Nef Stadyumu’nda oynanan karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetti.
12. dakikada Başakşehir öne geçti. Serdar Gürler’in pasıyla soldan ceza sahasına girerek kaleci ile karşı karşıya kalan Szysz’in vuruşunda, top Muslera’nın müdahalesine rağmen uzak köşeden ağlara gitti: 0-1.
20. dakikada Galatasaray beraberliği sağladı. Kerem Aktürkoğlu’nun sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Icardi’nin aşırttığı topu, kale sahası önünde Kaan Ayhan kafa vuruşuyla kaleye gönderdi: 1-1.
30. dakikada Başakşehir Aleksic’in golüyle tekrar öne geçti.
Maçın ilk yarısı 2-1 Başakşehir’in üstünlüğüyle sona erdi.
51. dakikada Galatasaray skoru eşitledi. Zaniolo’nun sağdan yaptığı ortada, ön direkte Icardi, topu filelere gönderdi: 2-2.
66. dakikada Başakşehir tekrar skoru lehine çevirdi.
Karşılaşmayı 3-2 kazanan Başakşehir, adını yarı finale yazdırdı.
Başakşehir yarı finalde Trabzonspor’u eleyen Ankaragücü ile karşılaşacak.
Yarı final maçları 2-3 veya 4 Mayıs’ta oynanacak.