Bartın’da selde yıkılan köprünün yapımı için oluşturulan yol da yıkıldı

Bartın’da 27 Haziran’daki selde yıkılan ‘Kozcağız-1 Köprüsü’nün yapım çalışmaları için oluşturulan servis yolunun bir kısmı yıkıldı.

Bartın’da sağanak nedeniyle servis yolunun bir bölümü yıkıldı. Fotoğraflar: AA

AA’nın aktardığına göre kentte iki gündür devam eden sağanak nedeniyle Kozcağız beldesinden gelen Bartın Irmağı’yla birleşen Kozcağız Çayı’ndaki su seviyesi yükseldi.

Çaydaki su seviyesi ve debinin artması nedeniyle ‘Kozcağız-1 Köprüsü’ yapım çalışmaları için oluşturulan yaklaşık 200 metrelik asfalt servis yolunun 20 metrelik bölümü yıkıldı.

Beldeye ulaşım alternatif köprüden sağlanıyor.

Bartın’da 27 Haziran’daki selde Kozcağız belde merkezindeki 100 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki köprü yıkılmış, köprünün yeniden inşası için köprünün yıkım ve inşaat çalışmalarına başlanmıştı.