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Yaramazlara biraz batar!

Barolar Birliği’nin seçim güvenliği merkezine yoğun başvuru

Türkiye Barolar Birliği’nin ülkenin her yerinden aranabilen Seçim Güvenliği Merkezi, 06:30’dan itibaren hizmet veriyor.

Birlik, merkeze yoğun başvuru yapıldığını açıkladı. 


Fotoğraf: TBB

Merkeze 0312 988 16 70 (10 hat) nolu telefondan ulaşılabiliyor.

Yurttaşlardan ve müşahitlerden gelen başvurulara, seçim hukuku konusunda uzman avukatlar tarafından yanıt veriliyor.

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