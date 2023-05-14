Barolar Birliği’nin seçim güvenliği merkezine yoğun başvuru

Türkiye Barolar Birliği’nin ülkenin her yerinden aranabilen Seçim Güvenliği Merkezi, 06:30’dan itibaren hizmet veriyor.
Birlik, merkeze yoğun başvuru yapıldığını açıkladı.
Merkeze 0312 988 16 70 (10 hat) nolu telefondan ulaşılabiliyor.
Yurttaşlardan ve müşahitlerden gelen başvurulara, seçim hukuku konusunda uzman avukatlar tarafından yanıt veriliyor.
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