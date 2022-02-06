Barışmak için buluştular, kavga çıktı: İki ölü, altı yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada iki kişi öldü, altı kişi yaralandı.

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AA’nın haberine göre Bağlar Mahallesi’nde, aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. İki grup arasında kavga çıktı. Sekiz kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. kurtarılamadı.

Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Emniyet güçleri olayın meydana geldiği mahalle ile hastanelerin önünde geniş güvenlik önlemleri alırken vali Erol Karaömeroğlu ve il emniyet müdürü Cahit Şahin bilgi almak için ilçeye gitti.

Sinop Valiliği’nin açıklamasında, “Yaşanan olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olup, olaya karıştığı tespit edilen failler gözaltına alınmıştır” ifadeleri kullanıldı.